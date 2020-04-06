كتلة برلمانية تتوعد رئيسي الجمهورية والوزراء بالمسألة القانونية بعد شروعهما بإصدار قرار “العفو الخاص”

( المستقلة)… توعدت كتلة النهج الوطني رئيسي الجمهورية والوزراء بمساءلة ومحاسبة قانونية ومجتمعية بعد شروعهما بإصدار قرار “العفو الخاص”.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين ، إنه “نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة”.

وأضاف “على الجميع ان يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وانهاء خطرهم الشديد”، موضحا أنه “لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها”.

وتابع طعمة أن “من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أرسل أمس الاحد، توصية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بإصدار عفو خاص عن المحكومين لتفادي انتشار وباء كورونا بين السجناء.( النهاية)