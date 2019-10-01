كتلة النهج الوطني ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين وتدعو للاستماع للمطالبهم

(المستقلة).. اعربت كتلة النهج الوطني البرلمانية عن رفضها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين داعية الحكومة للاستماع الى مطالبهموقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، اليوم، “نرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين او الاعتداء على القوات الامنية وتعكير العلاقة بينهما وندعو جميع الأطراف لضبط النفس وتجنب التصعيد الذي يراهن عليه العدو المشترك” .

وطالب طعمة الحكومة للاستماع والتجاوب مع “المطالب المشروعة من تحسين الخدمات ومعالجة البطالة وتوفير الفرص المتكافئة وإيجاد الحلول الجادة للمشاكل الضاغطة على المواطن العراقي”.

كما حث المتظاهرين على “الحفاظ على سلمية الاحتجاج والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وان تتركز المطالب على تصحيح مناشئ تلك الأزمات من تعديل قانون الانتخابات وضمان إستقلالية الهيئات المسؤولة عن اجرائها ومكافحة الفساد المالي والاداري وتطبيق المعايير العادلة في توزيع الثروات الوطنية على العراقيين”.

ودعا طعمة الى “اسناد المناصب المتقدمة في الدولة المدنية والعسكرية لذوي الكفاءة والنزاهة والمهنية وتولي أشخاص مشهود لهم بالسيرة النظيفة والحزم لإدارة الجهات والهيئات الرقابية المعنية بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه”.