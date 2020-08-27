كتلة الفتح تكشف اهم القضايا التي تمت مناقشتها مع الكاظمي

المستقلة .. كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الخميس، عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الغبان في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة ، اليوم الخميس، إن “قادة القوى السياسية بحثوا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما يجرى من أحداث وتصعيد في المحافظات الجنوبية”.

وأضاف أن “قادة الكتل أكدوا أهمية فرض الأمن والاستقرار وعدم السماح للمخربين أن يعبثوا بأمن البلاد وأن مهمة إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون هي من أهم مسؤوليات حكومة الكاظمي التي ينتظر أن تهيئ لأجواء سليمة وآمنة لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران القادم”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء تعهد خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وإصدار التوجيهات الواضحة إلى الأجهزة الأمنية لفرض سلطة القانون واعتقال الخارجين عنه”.