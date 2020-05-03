كتلة الفتح : الكاظمي كرر أخطاء الأسبق في آلية اختيار المرشحين للوزارات

( المستقلة)… أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبقفي آلية اختيار المرشحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الغبان قوله، إن “الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويضالمرشح باختيار كابينته بعيداً عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذهالمعايير على الجميع“.

وأضاف أن “رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليهالكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين“.

وأكد الغبان، أن “المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين“.( النهاية)