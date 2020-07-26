كتلة الفتح : استئناف جلسات مجلس النواب بعد عيد الأضحى

المستقلة /- كشفت كتلة “الفتح” النيابية عن وجود إتفاق سياسي لاستئناف جلسات مجلس النواب بعد عيد الأضحى.

وقال النائب فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، أن “هناك أتفاق بين الكتل السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب على استئناف جلسات المجلس بعد عيد الأضحى لمناقشة ملف جائحة كورونا وعدد من القوانين المهمة أبرزها قانون الانتخابات”.

وأضاف أن “البرلمان سيناقش أيضا في جلساته التي ستعقد بعد العيد عدة ملفات أبرزها الطاقة وتداعياتها وتجديد التراخيص للشركات الهاتف النقال وانتهاك القوات الأمريكية والتركية للسيادة العراقية”.

ومنذ تفشي ظهور كورونا في شهر اذا الماضي واصابة عدد من اعضاء، وموظفي مجلس النواب بالمرض، و وفاة البرلمانية غيداء كمبش جراء اصابتها بالجائحة تحاشى المجلس عقد الجلسات رغم الدعوات لإستئنافها.