كتلة العصائب تهاجم الكاظمي بشأن السعودية: موقف مذل ومخزي

( المستقلة).. وجهت كتلة “صادقون التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان انتقادا شديد اللهجة الى رئيس الوزراء ازاء ايفاده وزير المالية علي علاوي الى السعودية بهدف بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس كتلة صادقون حسن سالم في بيان اليوم الثلاثاء انه “في الوقت الذي قامت سلطات ال سعود بقتل ابناء الشعب العراقي منذ عام 2004 والى هذه اللحظة بالسيارات المفخخه والاحزمة الناسفة ودعم وتمويل التنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش نذهب بموقف مذل ومخزي والذريعة الربط الكهربائي وهل الربط الكهربائي افضل من دماء العراقيين”؟، حسب تعبيره.

واضاف سالم “الادهى من ذلك تصريح سفيرنا لدى الرياض والمؤتمن على شعبه الذي يقول ان العراق وحكومته فخوران بالسعودية وهذا مخالف للاعراف الدبلوماسية ويتعين على الخارجية العراقية محاسبته وتنحيته كسفير”.

واوضح سالم انه “كان الاولى بالحكومة ان تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية وتحاسب السعودية عن جرائمها الارهابية وتغرمها 1000 مليار تعويضا للعراق”.

وكان قد زار وزير المالية علي علاوي الخميس الماضي السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار بين البلدين.( النهاية)