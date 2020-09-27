كتلة الصادقون : تم حسم الخلاف على الدوائر الانتخابية ما عدا كركوك ونينوى

كتلة الصادقون : تم حسم الخلاف على الدوائر الانتخابية ما عدا كركوك ونينوى

المستقلة / – اكد النائب عن كتلة الصادقون احمد الكناني، حسم الخلاف بشان الدوائر الانتخابية بشكل كبير، مبينا ان الخلاف على الدوائر الانتخابية انحصر في كركوك ونينوى.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “الكتل الكردستانية ابدت تجاوبا وموافقة تجاه الدوائر المتعددة ورئاسة البرلمان كانت جادة في تمرير الدوائر”.

واضاف ان “المحافظات ذات المكونات الكثيرة هي التي عرقلت مضي الدوائر المتعددة وان كل المكونات ابدت وجهة نظر معارضة لبعض تفاصيل الدوائر”.

واوضح ان “الخلاف على الدوائر الانتخابية انحصر في كركوك ونينوى والخلافات حسمت بنسبة 95% ولم يتبق الا القليل”.

يشار إلى أن جلسة البرلمان يوم امس كانت مخصصة لحسم الدوائر الانتخابية، إلا أن تعمد كتلتي ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح على الانسحاب من الجلسة وكسر النصاب حال دون ذلك.