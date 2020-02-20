«كتلة الحكمة» تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل للتصويت على علاوي

المستقلة ..كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة خالد الجشعمي، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل للتصويت على كابينة المكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي.

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وقال الجشعمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “تم تقديم طلب من قبل مجموعة من النواب وجاري التوقيع من قبلهم ونتوقع ان يصل العدد الى اكثر من 100 نائب من اجل عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل 24 شباط، لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي بعد ان اعلن عن اكمال كابينته الوزارية والتصويت على المنهاج الحكومي”.

واضاف: “الان بدأ التوقيع من مجموعة من النواب وننتظر وصول عدد آخر منهم الى المجلس لتوقيعهم توقيع حي على طلب الجلسة الاستثنائية وحال اكمال التواقيع سنوصلها الى وسائل الاعلام وتسليمها بشكل رسمي الى رئاسة المجلس”.