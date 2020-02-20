كتاب الامانة العامة 2020 تعيين اولاد الموظفين المتقاعدين مكان ابائهم

المستقلة / حصلت المستقلة على وثيقة تأكد من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية رقم ق /٠٥/١١٩١ التاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠ لموازنة 2020 بأن يتم تعيين اولاد الموظفين المتقاعدين مكان ابائهم وهذا القرار معمول به من زمن سابق ويكون التعيين عند اطلاق درجات وظيفية وتكون على المفاضلة حيث تمنحهم الافضلية بالتعيين.

ولم يتسنى للمستقلة التأكد من صحة الوثيقة .