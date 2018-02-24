كتائب حزب الله : لن نشارك في الانتخابات وسندعم من يتصفون بالوطنية والنزاهة

(المستقلة) … اكدت المقاومة الاسلامية “كتائب حزب الله” انها لن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحين، داعية القوى الوطنية الى التعامل مع معطيات المرحلة، بعقلية تختلف عما سبقتها.

وقالت الكتائب في بيان لها إننا “نجدد قرارنا الذي اتخذناه منذ البدء، بعدم مشاركتنا أو أي من كوادرنا في الانتخابات القادمة كمرشحين، ونهيب بأبناء الشعب، أن يكونوا بمستوى المسؤولية، الملقاة على عاتقهم، بالحفاظ على وحدتهم وسيادتهم، ونحثهم على المشاركة الفاعلة والواسعة، في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

واكدت دعمها ومساندتها، “لترشيح وإختيار من يتصفون بالوطنية، والنزاهة والكفاءة والتضحية، والإستعداد لخدمة الشعب، ممن كانت لهم مواقف شجاعة ومبدئية، ضد داعش ومن المقاومين لمشاريع الإحتلال والهيمنة الأميركية وأذنابها، ليكون هذا الإختيار الصائب، مقدمة لإجراء التغيير الحاسم، في المنظومة السياسية، ولقطع الطريق على قوى الفساد المرتبطة بهذه المشاريع”.

واضاف، انه “بعد أن اجتاز الشعب مرحلة المواجهة مع تنظيم داعش والتي تكللت بالانتصار ببركة ووجود العلماء الواعين حصون الاسلام وبدماء الشهداء وصبر أهليهم، وبتظافر جهود فصائل المقاومة والحشد الشعبي وقواتنا الأمنية، على قوى الظلام والشر، التي خططت لتدمير العراق وتقسيمه، وتفكيك أواصره الإجتماعية والجغرافية والسياسية والثقافية “.

وتابع انه “بات من الضروري، على جميع القوى الوطنية، بجميع مكوناتها، ان تتعامل مع معطيات هذه المرحلة، بعقلية تختلف عما سبقتها، فلن نرضى بعد كل هذه التضحيات الكبيرة، التي قدمها الشعب، أن نقبل بواقع سياسي، يصادر إرادة الشعب، ويفرض عليه الرضوخ، الى إرادات قوى سياسية فاسدة ومتآمرة، أو الاستسلام الى ما تحاول الإدارة الأميركية فرضه، والتي تصر على العودة لاحتلال العراق، والهيمنة على سيادته، ومقدراته وثرواته، ومصادرة قراره السياسي، بالإبقاء على قواتها العسكرية”.(النهاية)