كبير المفاوضين الأوروبيين مصاب بكورونا

( المستقلة)….أصيب كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بارنييه، الخميس، أن نتيجة فحص كورونا الخاص به جاءت إيجابية.

وأعلن كبير المفاوضين، البالغ من العمر 69 عاما، أنه في “حالة جيدة” جدا، وملتزم بصرامة “بالعزل المنزلي”.

وقال في فيديو نشره على موقع “تويتر” إنه في “حالة معنوية مرتفعة”.

لم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى فيما ارتفع عدد الإصابات…

وعالميا، شهدت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الخميس، مما يمثل انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى لأيام وذلك عقب اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايغو.

وبالتزامن، أعلنت الصين أنّها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بالفيروس، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير/كانون الثاني الماضي.( النهاية)