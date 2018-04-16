كايلي جينير فى طاقم مثير لن تصدق سعره

(المستقلة) … كعادة نجمات عائلة كارداشيان كلما تظهرن تخطف الأضواء ممن سواهن بفضل إطلالاتهن مثلما حصل مع كايلى جينير حينما نشر لها عدة صور مؤخراً تميزت فيها بالإثارة كالعادة.

كايلى جينير كشفت المواقع عن سعر الطاقم الأسود التى تميزت به خلال إطلالتها الأخيرة حيث قدر ثمنه 12.63 جنيه إسترلينى فقط!.

كايلى جينير

سعر طاقم كايلى جينير الأخير ربما يكون مفاجئا لكثيرين ممن يتوقعوا أن نجملة تليفزيون الواقع الأمريكية وأخت كيم كارداشيان لن ترتدى بأسعار بهذا الشكل خاصة لثروتها الكبيرة التى تزيد يومياً بفضل شهرتها مثل أخواتها على السوشيال ميديا.