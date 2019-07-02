كايلي جينر ووالدتها كريس تتصدران غلاف Harper’s Bazaar بالعربية

(المستقلة)..فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بتصدرها غلاف مجلة Harper’s Bazaar العالمية في نسختها العربية لأول مرة.

وظهرت كايلي التي تبلغ من العمر 21 عامًا مع والدتها كريس جينر وابنتها ستورمي، ليجمع غلاف المجلة بين 3 أجيال مختلفة من عائلة نجمات تلفزيون الواقع كارداشيان.

ومع كلمة جدة التي كتبت باللغة العربية، تألقت كايلي ووالدتها في جلسة تصوير بظهورهما باكثر من لوك وإطلالة، وعلقت كايلي على الصور قائلة: “هنا النساء الاقوياء قد نعرفهم .. قد نكون نحن هما ..قد نربيهم”.

يشار إلى أن كايلي جينر حملت لقب المليارديرة الاصغر في العالم بعد وصول ثرتها لمليار دولار بعد إطلاقها خط مستحضرات تحميل يحمل اسمها.