كايلي جينر تجند أسطولًا من المُربيات والمُساعِدات لتربية طفلتها Stormi

(المستقلة)… قررت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية “كايلي جينر” أن توظف فريقًا كاملًا من المُربيات لمساعدتها في تربية طفلتها الأولى Stormi من حبيبها مغني الراب “ترافيس سكوت”.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة “كارداشيان-جينر” لموقع People، المعني بمتابعة أخبار المشاهير، فإن “ماما كايلي” (21 عامًا) قررت الإستعانة بعدد كبير من المُوظفات والمُربيات كي يساعدنها في تدبر أمورها بعد التغيرات الجذرية التي طرأت على حياتها منذ ولادتها طفلتها Stormi في الأول من شهر فبراير الجاري.

وأوضحت هذه المصادر، أن”كايلي” مدركة لحجم المسؤولية التي تتحملها في تربية طفلتها والترويج لمنتجاتها الجديدة لعلامتها تجارية “Kylie Cosmetics” لمستحضرات التجميل والمكياج والتي تحمل اسم Weather Collection.

وقالت هذه المصادر: “كايلي أمٌ عظيمة، فهي لا تبخل على مولودتها بأي شيء، فهي تتصرف كأم حقيقية بالفعل، وكأنها خُلقت لتكون أمًا”.

وكان موقع TMZ قد نشر في وقت سابق بأن كايلي قامت بشراء مسندًا لطفلتها من أجل تغيير الحفاضات بتكلفة 3500 دولار أمريكي، بالإضافة الى مفارش وأغطية مصنعة بمواد عضوية لسرير طفلتها بملغ 400 دولار أمريكي.

وكانت “كايلي” قد نشرت أول مقطع فيديو لطفلتها يوم الأحد الماضي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.