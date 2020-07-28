كايلى جينر تشتري المهر “فروزن” الأغلى بالعالم لطفلتها .. شاهد سعره

(المستقلة)… اشترت عارضة الأزياء الشهيرة وأيقونة الجمال، كايلى جينر، حصانا لابنتها ستورمى البالغة من العمر عامين بمبلغ 200 ألف دولار، وفقا لتقرير نقلته “اليوم السابع” عن “ديلي ميل”.

ويُطلق على المهر الرمادي اسم فروزن، ووصل مؤخرا إلى لوس أنجلوس قادماً من هولندا، وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إنها تكلفت ما بين 7000 دولار و 10 آلاف دولار لشحن المهر إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى سعر البيع البالغ 200 ألف دولار.

ويخضع المهر البالغ من العمر 17 عامًا حاليًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وسيتم نقله إلى حظيرة أقرب إلى منزل كايلي، مع كالاباساس البالغ من العمر 22 عامًا.

وأكد المربي ستال ويلتن الصفقة في منشور على انستجرام يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن كايلى الأن تضمن صورة مع فروزن، قائلاً إن هذا المهر أغلى وأشهر مهر في العالم.

كانت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، قد كشفت مؤخرا عن استلامها سيارتها الفاخرة الـ رولز رويس الجديدة، والتي صممت خصيصاً لها، حيث نشر موقع مترو تقريراً حولها، مؤكداً أن النجمة الشهيرة طلبت تلك السيارة منذ عام لتصمم لها بالطريقة التي تحبها وهى السيارة الأغلى فى العالم، وهو ما حصل بالفعل حيث تميز تصميم السيارة من الداخل بالكامل باللون البينك، كما تمت إضافة اسم ستوري بجوار العلامة التجارية للسيارة أسفل الباب. (النهاية)