كاهن إيطالي يضحي بحياته من أجل شاب مصاب بكورونا!

(المستقلة)..مات الراهب دون جوزيبي بيرارديللي (72 عاما)، كاهن إبراشية كاسنيجو، وهي قرية صغيرة تقع شمال شرقي ميلانو، بعد أن تبرع بجهاز التنفس لمريض شاب كان يكافح هو الآخر من أجل حياته.

وصف الراهب بيرارديللي دائما بأنه “مرح ومفعم بالحماس”، وبعدما أصيب بالفيروس نقل إلى أحد المستشفيات بمدينة لوفيري بمنطقة بيرغامو، أحد أكثر المناطق تضررا بكوفيد-19.

ووفقا لمصادر من المستشفى، فقد رفض القس استخدام جهاز التنفس الصناعي الذي جلبوه له، وتبرع به لمريض شاب لم يكن يعرفه، ومات الراهب متأثرا بمضاعفات فيروس كوفيد-19.

ونظرا للحجر الصحي المفروض في إيطاليا، فلم تنظم جنازة لبيرارديللي، لكن أهل المدينة وقفوا احتراما له في شرفاتهم وصفقوا لما رأوه تصرفا إنسانيا نبيلا يليق بقس جليل.

وعنه يقول أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية: “لقد كان كاهنا استمع إلى الجميع، وكان يجيد الاستماع إلى الناس، وكل من لجأ إليه كان يعرف أن بإمكانه الاعتماد على مساعدته”.

كذلك وصفته عمدة مدينة فيورانيو منذ بضع سنوات، كلارا بولي، أنه كان شخصا عظيما، وتابعت: “لا زلت أتذكره على دراجته النارية القديمة، وهو يمر مليئا بالحماس والسلام والفرح، وكان لا يتركنا بمفردنا. لعله الآن يراقبنا ويستمر في الحركة على دراجته النارية في مكان ما هناك وراء السحب”.

المصدر: BBC