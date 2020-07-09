كاني ويست: الله طلب مني الترشح للرئاسة الأميركية

(المستقلة)..قال مغني الراب الأميركي كاني ويست أنه “يعتقد أن الله طلب منه الترشح للرئاسة”، مؤكدًا “تخليه عن دعمه للرئيس الحالي دونالد ترامب”.

واعترف ويست، في المقابلة التي أجرتها معه مجلة “فوربس”، بتخلفه عن “الموعد النهائي لتسجيل ترشحه في العديد من الولايات”، لكنه قال إنه “سيتخذ قراره النهائي بشأن خوض غمار السباق الرئاسي في الأيام الثلاثين المقبلة”.

وبشأن طموحاته الرئاسية، قال ويست: “نحن نناقش هذا الأمر منذ سنوات”، مشيرا إلى “داعمين اثنين رئيسيين هما زوجته، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك”.

وأضاف المغني: “لنرى إن كان التعيين سيكون في عام 2020 أو في 2024، لأن الله هو من يعيّن الرئيس”، مضيفًا: “إذا فزت في عام 2020، فسيكون ذلك تعيينا من الله”.

المصدر: روسيا اليوم