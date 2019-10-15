كانون الشرق الأوسط تواصل توسعها في المنطقة بتوقيع اتفاقية جديدة في العراق

(المستقلة)..في إطار سعيها المتواصل لتوسيع نطاق حضورها في مختلف أنحاء المنطقة، أعلنت “كانون الشرق الأوسط”، الشركة الرائدة في مجال تقنيات وخدمات التصوير عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع “الماسة لتوزيع تكنولوجيا المعلومات” في العراق بهدف الارتقاء بجودة الخدمات التي توفرها لعملائها في البلاد.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الماسة مهام توزيع وتسويق المجموعة الشاملة التي توفرها “كانون” من منتجات وحلول التصوير الاستهلاكية بهدف تلبية الطلب المتنامي على هذه المنتجات في العراق.

وتأتي اتفاقية الشراكة مع الماسة دعماً لاستراتيجية “كانون الشرق الأوسط” بتوسيع شبكة توزيع منتجاتها وخدماتها في العراق، وتتضمن الاستثمار في منشأة متطورة لخدمات الكاميرات والطابعات في بغداد، تتضمن نقاطاً لاستلام وتسليم المنتجات في أرجاء البلاد. وسعياً إلى تعزيز تميز منتجاتها، ستقوم كانون أيضاً بإطلاق الضمان الممدد لمدة ثلاث سنوات على الكاميرات الرقمية والطابعات الليزرية، إضافة إلى ضمان لمدة عامين على سلسلة كاميرات G لدعم العملاء في العراق.

ومن أبرز الأهداف التي تسعى “كانون الشرق الأوسط” إلى تحقيقها عبر اختيار شركة “الماسة”، تعزيز شبكتها الحالية للتوزيع في العراق سعياً إلى توسيع نطاق تغطيتها للسوق المحلية في البلاد.

وفي هذا السياق، قال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران مدير وحدة الأجهزة المخصّصة للمستهلكين في كانون الشرق الأوسط: “في ضوء ما تتمتع به من حضور واسع وعلاقات وطيدة، تعتبر ’الماسة لتوزيع تكنولوجيا المعلومات‘ شريكاً موثوقاً لشركة كانون الشرق الأوسط في الوقت الذي نواصل سعينا للوصول إلى السوق العراقية المهمة بالنسبة لنا.

واضاف تتيح لنا هذه الشراكة فرصة الاستفادة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها ’الماسة‘ في القطاع، ونتطلع قدماً لمواصلة البناء على الأداء الإيجابي الذي حققته علامتنا حتى اليوم. وبما أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 40 مليون نسمة ويواصل هذا العدد نموه يوماً تلو الآخر، فإننا نتوقع تحقيق مزيد من الأداء الإيجابي، في أعقاب التوقعات بنمو الاقتصاد العراقي بمعدل 1.5% في عام 2018 و6.5% في عام 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي”.

وتابع هاريهاران بالقول: “تتميز السوق العراقية بأهمية استراتيجية بالنسبة لعمليات كانون الإقليمية نظراً لنطاقها الواسع وما توفره من فرص نمو إجمالية، ولهذا تعين علينا اختيار الشركاء المناسبين الذين يتمتعون بقدرات توزيع منتجات العلامات العالمية في السوق المحلية. وستكون ’الماسة لتوزيع تكنولوجيا المعلومات‘ أحد شركاء الخدمة والصيانة المعتمدين لشركة كانون الشرق الأوسط في العراق لمنتجات (PV) والمنتجات المكتبية الشخصية، والتي ستحظى بدعم ما توفره الماسة من خيارات الخدمة والصيانة المتميزة للعلامات العالمية الرائدة في السوق”.

من جانبه، قال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي لشركة “الماسة لتوزيع تكنولوجيا المعلومات”: “يسعدنا التعاون مع كانون لدعم توزيع منتجاتها في السوق العراقية. وفي ضوء مجموعتها الشاملة من منتجات التصوير الفوتوغرافي والفيديو وحلول الطباعة، نحن على ثقة بأن شبكتنا الواسعة من شركاء التوزيع الموثوقين ستلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ حضور علامة كانون ومساعدتها على تعزيز قاعدة عملائها في البلاد. وستوجه ’الماسة‘ تركيزها دوماً على السوق العراقية باعتبارها أحد أسواقها الرئيسية، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون مع كانون سيدفعنا قدماً نحو ترسيخ مكانتنا كشركة توزيع رائدة في المنطقة”.

*المصدر: “ايتوس واير”