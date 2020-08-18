كامل الدليمي : العراق بحاجة الى عقد سياسي واجتماعي جديد
المستقلة.. اكد عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي، إن العراق بحاجة الى عقد سياسي و اجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لإدارة المرحلة القادمة .
وقال الدليمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “العراق بحاجة الى عقد سياسي و اجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لإدارة المرحلة القادمة، وتكون مصدر العمل ومناط الواجبات دون تميز ديني او عرقي، ثم تجسيد هذا الاتفاق في الدستور”.
وختم تغريدته بـ هاشتاغ : “مخرج العراق الوحيد للخلاص”.
العراق بحاجة الى عقد سياسي و إجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لأدارة المرحلة القادمة ، وتكون مصدر العمل ومناط الواجبات دون تميز ديني او عرقي ، ثم تجسيد هذا الأتفاق في الدستور .#مخرج_العراق_الوحيد_للخلاص
— الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) August 17, 2020
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