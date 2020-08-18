كامل الدليمي : العراق بحاجة الى عقد سياسي واجتماعي جديد

المستقلة.. اكد عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي، إن العراق بحاجة الى عقد سياسي و اجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لإدارة المرحلة القادمة .

وقال الدليمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “العراق بحاجة الى عقد سياسي و اجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لإدارة المرحلة القادمة، وتكون مصدر العمل ومناط الواجبات دون تميز ديني او عرقي، ثم تجسيد هذا الاتفاق في الدستور”.

وختم تغريدته بـ هاشتاغ : “مخرج العراق الوحيد للخلاص”.