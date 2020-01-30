كاف يحدد موعد قرعة الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال والكونفدرالية

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن إجراء قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، الأربعاء المقبل.

وأكد “الكاف” في بيان رسمي أن مراسم القرعة، ستجرى يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط المقبل، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر في مصر، حيث ستقام قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كل من الترجي التونسي (حامل اللقب)، والزمالك المصري والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

ويتنافس على البطاقتين المتبقيتين بربع النهائي كل من الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، حيث يتحدد الثنائي المتأهل منهم حسب نتائج الجولة السادسة والأخيرة، التي تقام السبت المقبل.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه النجم ثم الهلال بـ9 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بنقطة وحيدة.

فيما تأهل لربع نهائي الكونفدرالية كل من المصري وبيراميدز من مصر وحسنة أغادير ونضهة بركان من المغرب، والنصر الليبي، وحوريا كوناكري الغيني.