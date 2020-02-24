كافاني يسجل الهدف المنتظر مع باريس سان جيرمان

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سجل إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفه الـ200 بقميص الفريق، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي الباريسي يصل إلى هذا الرقم.

وأحرز كافاني هدفا في فوز مثير لباريس سان جيرمان بنتيجة 4-3 على بوردو، مساء الأحد، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، ليعزز صدرته لترتيب الهدافين التاريخيين للفريق بفارق 44 هدفا على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، صاحب المركز الثاني.

يذكر أن كافاني (33 عاما) كان قد أحرز هدفه الـ199 في الفوز 4-2 على أولمبيك ليون بالجولة 24 من الدوري الفرنسي، في 9 فبراير/شباط الحالي، وخاض بعدها 3 مباريات دون تسجيل، أمام ديجون في الكأس، وأميان في الدوري، وبروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا.

ويخوض كافاني موسمه السابع مع باريس منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2013 قادما من نابولي، علما بأنه على بعد مباراتين فقط من خوض 300 لقاء بقميص فريق العاصمة الفرنسية.