كاظم الساهر يعزي الشعب العراقي فى وفاة المدرب ناظم شاكر

View this post on Instagram

ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق و المدرب ناظم شاكر. إنّا لله و إنّا إليه راجعون.