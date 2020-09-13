كاظم الساهر يعزي الشعب العراقي فى وفاة المدرب ناظم شاكر

المستقلة /منى شعلان/ ..عزى القيصر كاظم الساهر، بوفاة نجم المنتخب العراقي المدرب ناظم شاكر ، الذى توفي مساء أمس الجمعة، بعد صراعه مع فيروس كورونا المستجد.

وكتب القيصر ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، قائلاً:” : “ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق و المدرب ناظم شاكر. إنّا لله و إنّا إليه راجعون”.

يشار إلى أن ناظم شاكر ، توفي في احدى مستشفيات اربيل التي نقل اليها للعلاج من فيروس كورونا ، إثر تدهور حالته الصحية ، وتعرض لغيبوبة بسبب مضاعفات المرض منذ الخميس الماضى حتى فارق الحياة.

ويعد شاكر أحد أعمدة منتخب “أسود الرافدين” في حقبة الثمانينيات وأحد رموز كرة القدم في المنطقة، خاصة على مستوى بطولات كأس الخليج.