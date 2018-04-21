كاظم الساهر يستعد للزواج بعد العيد

(المستقلة)..كشفت معلومات عن أن الفنان كاظم الساهر يستعد للزواج هذا الصيف بخطيبته التونسية.

وأوضحت المعلومات أن القيصر قد يعلن عن هذا الخبر مع مطلع عيد الفطر المقبل وقبل بدء موسم الحفلات التي تنشط على مفكرة الساهر كل سنة في الصيف.

أجندة حافلة في الصيف

وبحسب المعلومات نفسها، فإن الساهر يحيي 5 حفلات في مصر بعد أكثر من عشر سنوات على غيابه عن موسم الحفلات في أرض المحروسة، وعُلم أنه اتفق بهذا الشأن مع مطلع شهر تموز المقبل، على أن تبدأ الاستعدادات قريباً وتُحدَّد الأماكن المفترض أن يقف فيها الساهر مغنياً.

إلى ذلك، أعلنت قبل أيام مهرجانات بيت الدين عن حفلتين يحييهما الساهر منتصف شهر تموز المقبل، وكما جرت العادة فإن جمهور لبنان ينتظر مشاركة الساهر في المهرجان نفسه منذ أكثر من تسع سنوات حيث يحلّ القيصر ضيفاً مكرّماً على لجنة المهرجان، ويحيي بدلاً من أمسية واحدة أمسيتين نظراً لطلب الجمهور، وكأن الساهر أصبح جزءاً من هذا المهرجان السنوي.

المصدر: مجلة لها