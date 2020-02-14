كاظم الساهر يرمي شاله للجمهور السعودي

المستقلة / أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، الأربعاء، حفلاً غنائياً ضخماً من على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه.

ورغم برودة الجو في العاصمة السعودية، فقد نشر الساهر الدفء في المكان بكلماته وألحانه وصوته العذب فيما شاركه الجمهور في الغناء واختيار الأغنيات.

تداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة من حفل كاظم الساهر أمس الأربعاء، في الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، وفي أحد الفيديوهات قال لأحد من جمهوره “شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه”، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

وتخلى القيصر عن شاله ورماه على الجمهور وتعال الصرخات، وبينما تساءل المغردين عن المحظوظ الذي حصل عليه، خرجت فتاة تحمل اسم ليلى على “تويتر”، قالت خلاله أنها من ظفرت به، ونشرت صورة وهي تحمل شال صاحب “أنا وليلى”.

يُذكر أن كاظم غادر بعد الحفل إلى جدة التي ستشهد حفلًا آخر مساء اليوم الخميس 13 فبراير.