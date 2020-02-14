كاظم الساهر يحذر من أخبار كاذبة

المستقلة / حذر المطرب العراقي كاظم الساهر، اليوم الجمعة، من انتشار أخبار كاذبة بشأنه.

وعبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أكد “الساهر” أنه يعلن بنفسه من خلال الصفحة عن أماكن ومواعيد حفلاته، وأن أي خبر آخر يكتب عن إحيائه حفلات مقبلة من خارج الصفحة، هو عار من الصحة.

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يشار إلى أن كاظم الساهر، طرح أغنية جديدة باسم “آه وآهين”، بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

الأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية التي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.