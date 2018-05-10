كارينا كابور تتلفظ بكلمات بذيئة في فيلمها الجديد

(المستقلة)..طرحت الشركة المنتجة للفيلم الهندي المنتظر ” Veere Di Wedding” الإعلان الرسمي الخاص بالفيلم، وهو من بطولة كل من كارينا كابور خان، وسونام كابو،ر وسوارا باسكار وشيخة تالزانيا.

وتدور قصة الفيلم حول أربع صديقات اعمارهن تقريبًا في نهاية العشرينات يحاولن اكتشاف حياتهم ويتحدثن عن الحب والجنس دون خجل او خوف.

وتبدأ رحلة الصديقات عند تقدم احد الشباب لخطبة إحداهن لتبدأ رحلة ومرحلة جديدة في حياتهن بطريقة كوميدية ظريفو، ويظهر في الإعلاني الكثير من الكلمات الجريئة، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في الأول من شهر حزيران المقبل.

ونشرت الصفحة الخاصة بالفيلم عبر الانستغرام صورة للنجمة الجميلة كارينا كابور خان تظهر فيها مرتدية فستان أزرق قصير وتجلس على سرير ينام علي رجل وتنظر بطريقة مليئة بالإغراء والإثارة.