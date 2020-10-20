كاريكاتير الفنان العراقي “عامر الغازي” عن جريمة “نهر دجلة” يجتاح السوشيال ميديا

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسمة كاريكاتيرية للفنان العراقي عامر الغازي ، عن الحادثة التي هزت المجتمع العربي ، خلال الساعات الماضية ، لسيدة عراقية ألقت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

واستطاع رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي عامر الغازي،أن يعبر عن الحادثة بريشته الفنية ، قائلا:” اللقطة التى تدور فى رأسي هى كيف كان شعور الطفل من ” أمه ” وهى تلقيه من فوق الجسر ، وما شعورها حينها ، وكيف كان يمسك يد أمه وقامت بإلقائه.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها.

وحازت الحادثة على اهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فى عدد كبير من الدول العربية ، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة على السيدة العراقية، كما نادى بعضهم بضرورة تعديل قوانين الحضانة وحماية الأطفال.