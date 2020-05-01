كاريس بشار ترفض مهاجمة نادين نجيم : كل شخص حر برأيه

(المستقلة).. بعد ظهور خبر انتقاد نادين نجيم على كاريس بشار بسبب نشر كلام على لسان النجمة اللبنانية نادين نجيم بأن كاريس ليست من ممثلات الصف الأول و لقد نفي هذا الخبر من قبل نادين عبر حسابها الخاص على الانستغرام.

ردت كاريس في لقاء لها مع برنامج TRENDING الذي يعرض على قنوات mbc أنها كانت في كواليس تصوير مسلسل “سوق الحرير” وحينها تفاجأت كثيرًا بما تتداوله الصحافة والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغربت بشار هذا الهجوم الكبير على نادين بالإشارة إلى أنه من حقها الطبيعي التعبير عن رأيها بشكل كامل وبحرية كبيرة، قائلة: “أنا تفاجأت بردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم على السيدة نادين، ليس من الضروري أن اقنع الكل و كل شخص حر برأيه”، مؤكدة بأنها تبذل أقصى جهد لديها لكي تكون مقنعة كممثلة وصادقة كفنانة.

كما كشفت أيضاً عن تفاصيل دورها في مسلسل سوق الحرير، أوضحت بأنه لن يقتصر على جزء واحد، إنما سيكون له ثلاثة أجزاء مستقبلية، وأضافت “سنشاهد ردود أفعال الجمهور على المسلسل، وسنرى كيف يمكن أن تتطور الأحداث في الأجزاء التالية”.

وعن الشخصية التي تلعبها في المسلسل “قمر” إحدى زوجات “عمران” (بسام كوسا) قالت كاريس بشار “شخصية قمر محرك لمجموعة أفعال تتسبب بردود أفعال، لكن دوافعها نبيلة، يحركها إحساسها بالنقص كونها الزوجة التي أنجبت البنات، وتراها نقطة ضعف، تحاول أن تحظى بمحبة زوجها و تكون رقم واحد في المنزل، تحدث من أجل ذلك مجموعة من المشاكل والصراعات”.

وأن علاقات الزوجات الثلاثة ليست تقليدية إنما تسودها الصداقة والود، كاشفة بأنها بحثت كثيراً لكي تصل إلى مبررات هذه الشخصية وأعمالها الشريرة، لافتة أن شخصية “قمر” قد تكون شريرة ولكنها لطيفة.

وعن الدراما المصرية كشفت كاريس أنها شعرت بالغيرة الشديدة عندما شاهدت مسلسل “أفراح القبة” وكانت تتمنى لو كانت من ضمن فريق العمل.

الجدير بالذكر أن الفنانة كاريس بشار شاركت في مسلسل “العميد” الذي تم عرضه قبل شهر رمضان المبارك إلى جانب الفنان السوري تيم حسن، بالإضافة إلى مشاركتها في رمضان الفائت 2019 بمسلسل “مسافة أمان” من إخراج الليث حجو والذي حقق أصداء ومشاهدات عالية.