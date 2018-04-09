كارول سماحة غير راضية عن “3 دقات”

(المستقلة)..أثارت الفنانة كارول سماحة جدلاً كبيراً بسبب إعلانها عن رأيها في أغنية “3 دقات”، حيث قالت إنها لم تكن لتقدّمتها لو عرضت عليها. وأكدت أنها ترى أن “نجاح الأغنية جاء بالحظ وبالتوفيق من الله، الأمر الذي استغربه عدد كبير من الجمهور”.

وكشف مدير أعمالها ماريو الأسطا في تصريح صحفي أن “ما قالته يعبّر عن رأيها وعلى الجميع احترامه، وذلك من باب احترام الآخرين”، لافتاً إلى أن “حرّية الرأي مكفولة للجميع وأن كارول عندما سمعت الأغنية وجدتها أغنية عادية”.

من جهة أخرى، تستعد سماحة للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس لإحياء حفلة غنائية ستقدّمها على مسرح “الأولمبيا” يوم 20 من الشهر الجاري.

وأكد الأسطا أن “كارول تشعر بسعادة كبيرة لوقوفها على خشبة هذا المسرح المهم”، مشيراً إلى أنها “المرة الثانية لها على مسرح فرنسي، حيث سبق ووقفت في العام 2012 على مسرح الأونيسكو.”

وستطرح كارول، بحسب تصريحات مدير أعمالها، مفاجأة لجمهورها في حفلة مسرح الأولمبيا، موضحاً أنها “ستقدم أغنيات لمطربين فرنسيين مثل سيلين ديون وجوني هوليداي.”