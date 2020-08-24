(المستقلة)..علقت الفنانة كارول سماحة على ما أعلنته الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن تلقيها عرضا لكتابة منشورات ومقالات معينة مقابل الأموال، منتقدة الإعلام المأجور لتوجيه الشعب لأفكار معينة.

أعادت كارول نشر ما كتبته يمنى عبر حسابها على Twitter، كاتبة: “تقريبا صاروا معروفين مين من الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يقبضوا حق البوست! طريقة الكتابة التحريضية وأيضا بث الإشاعات المبرمجة والمركزة عم يفضحن واحد ورا التانية! تحية لصدقك يمنى ولوفائك لوطنك لبنان ولمهنتك.. خائنون من بلادي.. الإعلام رسالة وليس مكب زبالة”.

يشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة كانت أغنية Bon Voyage، وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل، في شكل مفاجأة كانت كاورل قد نوهت عنها من قبل، من إخراج بتول عرفة.