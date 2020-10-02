كارفاخال سيغيب عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة شهرين بسبب الإصابة

المستقلة / -تعرض ريال مدريد، لصدمة قوية، قبل خوض مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، في نهاية الشهر الجاري.

ويخص الأمر، داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي “بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية، على لاعبنا داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، وننتظر معرفة تطورات أخرى”.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كارفاخال سيغيب عن المشاركة في المباريات لمدة شهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، سيعتمد في مركز الظهير الأيمن، على فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز.