كارداشيان عن كورونا: أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

المستقلة /حرصت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على تقديم نصائحها الخاصة بشأن الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، خاصة وسط انتشاره وتفشيه في العالم.

شاركت كارداشيان عبر خاصية “الستوريز” على حسابها في “إنستغرام”، مقطعا مصورا لطبيب يوضح طريقة المصافحة المثالية للحماية من “كورونا”، بعدما حذر العديد من الأطباء من استعمال اليدين أو تبادل القبلات للتحية، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

ونصحت كيم كارداشيان باستعمال القدمين للمصافحة، وبعدم استعمال المرفقين للتحية، وذلك لأن البعض يسعل ناحية مرفقه.

كما أكدت كيم كارداشيان في نصائحها لجمهورها، أنها تستخدم مناديل مضادة للبكتيريا، وذلك “في كل مرة يصافحها أحد أو يعطيها أي شيء”.

كذلك شاركت كيم كارداشيان ملصقا لتقنية غسل اليدين بطريقة صحيحة، لتجنب فيروس “كورونا”.