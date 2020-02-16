كارثة «هيسل».. حادث أبعد الأندية الإنجليزية عن بطولات أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعاد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، باستبعاد مانشستر سيتي من بطولاته في الموسمين المقبلين، للأذهان واقعة استبعاد الأندية الإنجليزية من البطولات الأوروبية، رغم الاختلافات بين الحالتين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق منع السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسمين المقبلين، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو، بعدما أدين النادي الإنجليزي بتضخيم عقود رعاية بشكل زائف، في مخالفة للوائح اللعب المالي النظيف.

كارثة «هيسل»:

واستضاف ملعب هيسل في بلجيكا نهائي موسم 1984-1985 من كأس أوروبا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، بين فريقي ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وشهد الملعب واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ كرة القدم قبل انطلاق المباراة.

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تسبب زحف جماهير ليفربول نحو المدرجات الخاصة بجماهير يوفنتوس في انهيار أحد جدران مدرجات الملعب، مما أودى بحياة 32 من مشجعي يوفنتوس و7 من مناصري الليفر، فضلا عن إصابة 600 شخص تقريبا.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون رد، ليحقق لقبه الأول في البطولة، في حضور 58 ألف متفرج.

قرار قاسي:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أدان جماهير ليفربول، واتهمها بالتسبب في الحادث الكارثي، وقرر حرمان جميع الأندية الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية بعد هذا الحادث وحتى موسم 1990-1991، مع منع الليفر موسما إضافيا.

الواقعة ليست الأولى لجماهير الأندية الإنجليزية، حيث سبق أن مُنع ليدز يونايتد من المشاركة في البطولات الأوروبية 4 سنوات بسبب شغب جماهيره في نهائي نسخة 1974-1975 من البطولة ذاتها، الذي خسره الفريق الإنجليزي 0-2 أمام بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.