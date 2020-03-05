كارثة طبية في أمريكا.. دار مسنين موبوءة بـ كورونا ووفاة 4

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن مركز لايف كير في كيرلاند قد احتجز بداخله عددا من المرضى، بعدما أصيب 14 شخصا داخله في وقت واحد بفيروس كورونا، وتوفي منهم 4 كبار السن.

وتشعر عائلات كبار السن المحتجزين بالقلق على أقاربهم الذين قد يتوفوا جراء مكوثهم في الدار معا، خاصة بعد منع الزائرين من التواجد بالمركز، وقال أبناء وأزواج الأشخاص المحتجزين إن دار الرعاية تحرص على أن يظل المسنون في غرفهم مع التحقق من درجة حرارتهم يوميا.

وتتزايد مخاوف أهالي المسنين بعد معرفتهم بأنه لن يتم دخولهم إلى أي مستشفى بعدما ظهرت عليهم أعراض المرض، وأنهم سيظلوا محتجزين في الدار، فالحالات المصابة التي ظهرت بالولايات المتحدة 111 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي منهم 4 حالات وفاة في مركز لايف كير.