كارثة إنقطاعات ماء الإسالة بحي الميكانيك منطقة الدورة..الرئاسات الثلاث رجاء!!

حامد شهاب

عادت ظاهرة الإنقطاعات الطويلة للكهرباء وماء الإسالة عن منطقة الدورة، ومنها حي الميكانيك وبقية أحياء بغداد ، لتشكل الظاهرة الأكثر إيلاما وتقطيعا للحياة وتعريض حياة مئات الالآف من ساكنيها لمعاناة قاسية ،لم يشهدها العراق منذ عقود، وبخاصة أزمة ماء الإسالة، وبحسب تبريرات جماعة الاسالة في أعوام سابقة، فان الضاغطات لاتعمل الا بتيار كهربائي مستمر، وبقينا نحن العراقيين نعيش مأساة المثل المأثور (ضاعت لحانه بين حانه ومانه)!!

إن أمانة بغداد ومدير إسالة بغداد لم تلب نداءات مئات الآلاف من المواطنين في منطقة الدورة حي الميكانيك زقاق 7 تتوجه اليهم لانقاذ أهاليها وساكنيها من محنة ألمت بهم منذ أشهر، وقبل انقطاعات الكهرباء الاخيرة ، حيث وصلت ساعات قطع ماء الاسالة عن زقاق 7 مايقرب من 22 – 23 ساعة ، وهم يتوجهون بمناشدة مستعجلة الى السيدة أمينة بغداد ومدير إسالة ماء بغداد ومدير بلدية الدورة لانقاذهم من تلك المحنة القاسية والاليمة ، وكلنا أمل بأن تكون هناك إستجابة لمناشداتنا، وبخاصة ان زقاق 7 أغلبه من أبناء الأسرة الصحفية المخضرمين ، حيث تسمى منطقتهم بـ (الاعلام) كونها وزعت لهم في الثمانينات ، وسكنها أعمدة ورجالات الصحافة وخيرة المذيعين الرواد وبخاصة المرحوم رشدي عبد الصاحب والمرحوم أكرم وآخرين، وما تزال المنطقة الافضل بين مناطق الدورة إلا بالماء، حيث يعد ” الضيف الأسوأ” الثقيل الذي لايتردد عليها، الا بشق الأنفس!!

انها المناشدة العاشرة التي نوجهها عبر مختلف وسائل الاعلام ويبدو ان أسالة الماء نختلق الاعذار والمببررات غير الواقعية ، ولم تجد حلا لمأساتنا منذ سنوات..وعلى الرائاسات الثلاث الالتفات الى محنتنا هذه مع التقدير!!