كارا ديليفين لبوة برفقة أسد.. في جلسة تصوير جريئة!

(المستقلة)..جميعنا يعلم أن عالم عرض الأزياء والتمثيل عبارة عن حلبة يأكل فيها القوي الضعيف، إلّا أن عارضة الأزياء البريطانية “كارا ديليفين” تمكنت إيجاد مكان مميز لها في كلا المجالين رغم عمرها الصغير.

تتمتع “كارا ديليفين” البالغة من العمر 25 عامًا بجاذبية وكاريزما ساحرة جعلانها موضع أنظار المصورين ودور عرض الأزياء والمخرجين، وفي جلسة تصويرها الأخيرة ظهرت كلبؤة قوية إلى جانب أسد ضخم خلال ترويجها لحملة ” ack Under Pressure campaign” بالنيابة عن العلامة التجارية TAG Heuer في جنوب إفريقيا.

وتظهر الصور التي نشرها موقع “ديلي ميل” البريطاني باللونين الأسود والأبيض، “ديليفين” عاريًة تغطي كفتا يداها صدرها العاري، بينما نظراتها الحادة حدَّقتا بالكاميرا وكأنها مستعدة للانقضاض على فريستها، ورسمت عيناها بالحكل الأسود بطريقة تتشابه لحد كبير بعيني الأسد، كما صفف شعرها القصير بطريقة فوضوية.

ونلاحظ الوشوم التي رسمت على يديها على شكل أفعى رفيعة وصورة أسد على إصبعها، بالإضافة إلى العبارة التي وشمت أسفل صدرها “don’t worry be happy” ، بينما تزيَّنت بساعة .

وفي صورة أخرى، تظهر “ديليفين” مرتديةً توب أسود، وخلّفها أسد يبدو غاضبًا.

وحول جلسة التصوير، تقول “كارا”: ” “حلمت طويلًا في الحصول على فرصة للعمل مع الحيوانات البرية ، وخاصة مع الأسد!”

وفي شهر كانون الاول/ديسمبر، نشرت “ديليفين” صورة لكواليس جلسة التصوير حيث تظهر في السفاري وخلفها يتجوَّل أسد ضخم.