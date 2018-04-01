كاتي بيري تعود لحبيبها بهذه الطريقة

(المستقلة)..نشر النجم الإنكليزي “أورلاندو بلوم” صورة قديمة له مستعرضًا عضلات بطنه الرياضي عبر حسابه على موقع “انستغرام” جاذبًا بذلك انتباه حبيبته السابقة المغنية الأمريكية “كاتي بيري”.

أثارت “كاتي بيري” شائعات عودتها إلى “أورلاندو بلوم” من جديد بعد ضغطها زر الإعجاب والتعليق على صورة النجم التي تعود لعام 2013 حينما كان يتحضَّر جسديًا لأداء دوره في فيلم “Zulu”، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وعلَّقت “بيري” على الصورة: “مرحبًا، لقد كنت أبحث عن غسالة ملابس لغسل ملابسي الداخلية”، وبطبيعة الحال لاحظ المتابعون تعليقها، ما أثار المزيد من التكهنات.

وسابقًا، أفصحت “كاتي بيري” عن حبها لـ “بلوم” عبر ارتداء سترة طُبِعَ عليها صورة النجم أثناء مغادرتها عاصمة دولة تشيلي الأمريكية “سانتياغو” ، بعد انتهاء حفلتها الغنائية في ملعب “بيستا أتلتيكو”، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

ونشر أحد المتابعين صورة للنجمة بإطلالتها المبتكرة وكأنها تقول للسيدات والفتيات “ابتعدن عن رجلي”.

كما انتشرت شائعات أن “كاتي بيري” (33 عامًا) و”أورلاندو” (41 عامًا) يقيمان في منتجع فخم في جزر المالديف، حيث لاحظ رواد مواقع التواصل أن كليهما ينشران صورا لمنتجع Amilla Fushi في ذات الوقت، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وصرح مصدر مقرب من النجمين لموقع “ذا صن” البريطاني، قائلًا: “عادا لبعضهما البعض من جديد.. كاتي تريد إصلاح الأمور بينهما.. حاولت الابتعاد، لكنها لم تستطع إزالته من حياتها.. إنها تهتم كثيرًا به.”

وتأتي هذه المصالحة بين الثنائي بعدما كشفت “كاتي” مؤخرا أنها تفكر في إنجاب طفل في المستقبل القريب، خلال مقابلة لها مع مجلة Glamour Magazine، وقالت “كاتي” (33 عامًا): “أستعد الآن لحدث كبير، متوترة بعض الشيء”.