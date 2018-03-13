كاتبة مصرية تمزج الكتابة للاطفال بالتنمية البشرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الكاتبة المصرية إيمان أبو الليل من أبناء محافظة المنيا ومن أصل حجازي ادريسية تنتمي لقبيلة السادة الأشراف

أصبحت التنمية البشرية جزءا مهما في التعامل الحياتي اليومي مع الكبير والصغير

ومن الجميل أن الكاتبة كونها تخصص طفل داخل اتحاد كتاب مصر ، اهتمت بالتنمية البشرية ونسجت حول كل قضية قصة ،يتعلم من خلالها الطفل والأهل معا كيفية التعامل السليم مع بعض الأحداث التى تمر بنا وقد تؤثر في تكوين شخصية الطفل ونفسيته.

ولأهمية تلك الكتابات اختارتها وزارة التربية والتعليم وادرجتها في قائمة الوزارة

واهتمت أيضا الكاتبة بالمراهق والشاب ،فكان كتاب عبر الزمن وهو بمثابة تربية سياسية لهم.

ولكن بداية الكاتبة

كانت بالكتابة السياسية والتحليل السياسي في بوابة الأهرام الإليكترونية ،وبعض المواقع مثل موقع جريدة الأسبوع وموقع جريدة شباب مصر ،ثم أنشأت جريدة إلكترونية خاصة تحت إسم (رواء) وتم غلقها ،

تميز أسلوب الكتابة السياسية بالمرونة والجاذبية والتشويق بربط الخيوط الغير متوقعة ببعضها لتنسج بها قصة متكاملة .

فالغوص في أروقة السياسة له طابع مميز لها.

انتسبت الكاتبة لإتحاد كتاب مصر (تخصص طفل)

ومن مؤلفاتها

كتب (عبر الزمن) نشر لدار نشر سفير الدولية

وهو لسن المراهقة وتدور المجموعة المكونة من ٩٦صفحة حول سر وأهمية (الاتحاد) وتماسك عناصر الوطن حتى يسد ثغرة (فرق تسد)

…مجموعة حكايات مرجانة وهي ٥كتب.. وتم نشرها في مجلد ايضا

وهى تربوية .

….مجموعة حكايات فرحان وهي ٥ كتب …وتم نشرها في مجلد ايضا

وهى مجموعة فقهية تربوية مستوحاه من الكتاب المصحح للسيد سابق.

….مجموعة التنمية البشرية وهى ٥كتب وتعالج أول موقف يتعرض له الطفل لأول مرة

“وقد تم ادراج مجموعة التنمية البشرية في قائمة وزارة التربية والتعليم المصرية”

عملت الكاتبة من خلال مؤسسات صحفية مثل

جريدة الصعيد الإقليمية

الراي الدولية جريدة شباب مصر

جريدة الديار كرئيس قسم أدب وثقافة

ومدير الديسك المركزي

ومعدة ومقدمة برنامج “كيان” تابع للقرية الإعلامية بالرياض

وهو برنامج اجتماعي اقرب للتنمية البشرية وكيفية التعامل وتربية الاطفال مرورا بمراحل العمر المختلفة.