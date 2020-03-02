كاتبة سعودية تتهم قطر بصناعة كورونا

المستقلة /اتهمت كاتبة سعودية تدعى نورا المطيري، الحكومة القطرية، بصناعة تركيب فيروس “كورونا”، ونشره عبر العالم.

المطيري في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، قالت: “أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”.

وحول السبب الذي دفع قطر بزعمها لنشر “كورونا”، قالت المطيري، إن “الهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030، ودبي اكسبو 2020، ونهاية الخلافة العثمانية، وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط”.

وتسببت تغريدة نورا المطيري بسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لافتا أن قسما كبيرا من المتهكمين على تغريداتها، كان من مواطنيها.

وأوضح ناشطون أن نشر مثل هذه التغريدات يسيء إلى السعودية أولا، قبل غيرها، فضلا عن أنه يشير إلى خلل واضح في تركيبة الإعلام السعودي.

يشار إلى أن نورا المطيري كاتبة لدى صحيفة “البيان” الإماراتية، وتنشر مقالات في صحيفة “عكاظ” السعودية.