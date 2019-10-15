كاتانيتش: الفوز دون بطاقات صفراء واصابات اهم ما تحقق في مباراة كمبوديا

(المستقلة).. اكد مدرب المنتخب الوطني، سريشتكو كاتانيتش، ان تحقيق الفوز دون الحصول على بطاقات صفراء والتعرض لاصابات هو اهم ما تحقق في مباراة كبموديا بالتصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتغلب المنتخب الوطني على كمبوديا 4-0 في المباراة التي أقيمت على “اولمبيك ستاديوم” ضمن الجولة الرابعة من التصفيات اليوم الثلاثاء.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه “حقننا ما سعينا له بالفوز وبنتيجة جيدة وهذا الاهم في المباراة”.