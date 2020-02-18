كابينته علاوي الوزارية سيقدم إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة

المستقلة …كشف مصدر سياسي مطلع، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيقدم كابينته الوزارية خلال خمسة أيام.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “محمد توفيق علاوي، عقد مساء امس الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية لاستكمال كابنيته الوزارية قبل انتهاء المهلة الدستورية في الثاني من اذار المقبل”.

وأوضح ان “علاوي سيقدم كابينته الوزارية خلال الأيام الخمسة المقبلة”، مبيناً أن “علاوي أكمل بالفعل كابينته الوزارية وأرسل الأسماء الى هيئة المساءلة والعدالة ومن ثم عرضها على البرلمان للتصويت عليها”.