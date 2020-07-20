كابيتال بنك يطلق برنامج لتحفيز الشركات الأردنية لدخول السوق العراقي

المستقلة / متابعة /- أعلنت مجموعة كابيتال بنك أمس عن إطلاق برنامج جديد لتحفيز الشركات الأردنية ومساعدتها على توسيع نطاق أعمالها بالدخول إلى السوق العراقي.

وقال البنك في بيان تم نشره على صحيفة الغد الاردنية وتابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، انه ووفقا للبرنامج الجديد ستقوم كابيتال للإستثمارات وهي الذراع الاستثمارية لكابيتال بنك وبالتعاون مع شركة “Eversheds” العالمية بتسهيل الطريق أمام الشركات الأردنية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة المهتمة بالدخول الى السوق العراقي، من خلال تزويدهم بالخدمات الاستشارية المتعلقة بتسجيل الشركات، والتسجيل الضريبي والضمان الإجتماعي، والاستشارات القانونية واللوجستية.

كما ستستفيد الشركات الأردنية الراغبة بالاستثمار في السوق العراقي من الخدمات المتكاملة المقدمة من مجموعة كابيتال بنك والتي تضم المصرف الأهلي العراقي وشركة كابيتال للإستثمارات؛ وذلك من خلال فتح الحساب البنكي اللازم لهذه الشركات لدى المصرف الأهلي العراقي، وتقديم خدمات إدارة الأموال والتسهيلات البنكية اللازمة لتلبية احتياجاتهم في العراق، بالإضافة الى استشارات تمويل رأس المال المقدمة من شركة كابيتال للإستثمارات، وغيرها من الخدمات البنكية والاستشارية والاستثمارية التي تضمن لهم أفضل الحلول المتكاملة لشركاتهم.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج إدراكا من مجموعة كابيتال بنك لأهمية التكامل بين الاقتصاد الأردني والعراقي لتحقيق المنفعة المتبادلة، حيث إن كابيتال بنك يعد من أوائل البنوك الأجنبية التي تواجدت في العراق، من خلال استحواذه على حصة الغالبية في المصرف الأهلي العراقي ( 62 % من رأس المال).

وفي تعليقه على إطلاق هذا البرنامج الجديد، قال رئيس قطاع الأعمال في كابيتال بنك ياسر كليب: “أدركنا في كابيتال بنك أهمية وجودنا في السوق العراقي الذي يمتلك الكثير من الإمكانات الاقتصادية، واليوم بعد مرور قرابة 15 عاما أثبت تواجدنا في هذا السوق الحيوي والكبير قيمة مضافة لنا ولعملائنا من مجموعة كابيتال بنك. “.

وأضاف كليب: “من خلال طرحنا لهذا البرنامج سنساعد الشركات الأردنية بكافة أنواعها وتخصصاتها على توسيع نطاق أعمالها ودخولها الى السوق العراقي بخطى ثابتة، حيث ستقدم مجموعة كابيتال بنك من خلال المصرف الأهلي العراقي وشركة كابيتال للإستثمارات، وبالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، الخدمات الاستشارية والقانونية واللوجستية اللازمة لهذه الشركات الراغبة بالدخول إلى السوق العراقي.”

وأوضح كليب أن المصرف الأهلي العراقي نشط في تمويل التجارة في جميع أنحاء العراق من خلال فتح الاعتمادات، وتقديم التسهيلات الإئتمانية اللازمة لعملائه من قطاع الشركات، حيث يقدم المصرف خدمات تمويل للمستثمرين في مشاريع شمال وجنوب البلاد، إضافة إلى تقديم المشورة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على الاستثمارات المربحة.

ولفت إلى أن المصرف الأهلي العراقي وضمن اتفاقية التمويل التجاري التي وقعها في وقت سابق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يسهل على عملائه من قطاع الشركات الوصول إلى الأسواق العالمية، وبما يعزز من نمو أعمال هذه الشركات ويساعدها على تحقيق الأرباح.