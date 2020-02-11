كأس الاتحاد الآسيوي.. القادسية يهزم الرفاع وظفار يتغلب على الجزيرة

(المستقلة) فاز فريق القادسية الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه الرفاع البحريني بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

وأحرز هدفي القادسية سلطان العنزي في الدقيقة 25، وسيف الحشان في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وسجل هدف الرفاع الوحيد اللاعب محمد جاسم في الدقيقة 81.

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وفي إطار المجموعة ذاتها (الثالثة) في البطولة الآسيوية فاز ظفار العماني على ضيفه الجزيرة الأردني بهدف دون رد، أحرزه عبد العزيز المقبلي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وبهذا يتصدر القادسية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على ظفار في الوصافة، بينما يتذيل الرفاع والجزيرة جدول الترتيب بلا نقاط.