كأس إيطاليا تدخل تاريخ رونالدو

المستقلة / حسام الدين جمال / أضاف كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، إنجازا جديدا لقائمة إنجازاته، بتسجيله هدفا في الفوز على روما بربع نهائي كأس إيطاليا، لتدخل البطولة قائمة البطولات التي سجل فيها النجم البرتغالي.

رونالدو سجل الهدف الأول في فوز يوفنتوس على ضيفه روما (3-1) في ربع نهائي كأس إيطاليا، مساء الأربعاء، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأصبحت كأس إيطاليا هي البطولة الـ14 التي يسجل فيها كريستيانو (34 عاما) مع مختلف الأندية التي لعب لها، من 16 بطولة شارك فيها.

ونجح رونالدو في التسجيل بالدوري والكأس في البرتغال مع سبورتنج لشبونة، والدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، والدوري وكأس الملك والسوبر في إسبانيا مع ريال مدريد، والدوري والكأس والسوبر في إيطاليا.

وعلى المستوى القاري تمكن رونالدو من التسجيل في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفشل رونالدو في هز الشباك في الدرع الخيرية الإنجليزية مع يونايتد، وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي)، مع لشبونة.