كأس أمم أفريقيا تعود لفصل الشتاء

مستقلة / حسام الدين جمال /أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسميا عن تغيير موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، لتعود إلى فصل الشتاء، بعد إقامتها النسخة الماضية في الصيف.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي، إن الكاميرون ستستضيف البطولة في الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني 2021، وحتى السادس في فبراير/شباط من العام نفسه.

وجاء القرار بعد اجتماع للجنة المنظمة للبطولة، الأربعاء، بحضور أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ووزير الرياضة الكاميروني.

وكانت النسخة الماضية “مصر 2019” أقيمت بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتوج المنتخب الجزائري بلقبها، بعد الفوز على السنغال 1-0 في المباراة النهائية.

يذكر أن الكاميرون كانت ستنظم النسخة الماضية، قبل أن يقرر الكاف نقلها إلى مصر، بسبب تأخر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في إتمام الأعمال الإنشائية.