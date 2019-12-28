قيس الخزعلي : اعتراض “برهم صالح ” على مرشح ليست وظيفته وحججه لم تكن منطقية

(المستقلة)… انتقد الامين العام لحركة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي موقف رئيس الجمهورية برهم صالح ازاء رفضه تكليف مرشح البناء لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة.

وقال الخزعلي في مقابلة بثتها قناة “الميادين” الفضائية اليوم، ان الخطوة الاخيرة رئيس الجمهورية لم تكن مبررة والحجج التي اعطاها لم تكن منطقية ولا صحيحة”، مردفا بالقول ان “الدستور يحتم على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر”.

واضاف ان “اعتراضه (أي برهم صالح) على مرشح معين ليست وظيفة رئيس الجمهورية بل الكتل المتنافسة”، مشيرا الى ان “رئيس الجمهورية اذا اعترض على مرشح معين فصار طرفا سياسيا غير محايد وهذه ليست وظيفته”.

وتابع الخزعلي “ليست وظيفة رئيس الجمهورية تحقيق التوافق لان التوافق يعني المحاصصة والمحاصصة غير دستورية”، لافتا الى ان “عدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر يدخل البلاد في فوضى ويهدد السلم الاهلي وسلامة و وحدة العراق”.

ودعا الامين العام لحركة العصائب اهل الحق رئيس الجمهورية “اذا كان شجاعا ان يقدم استقالته بطريقة دستورية”، قائلا “امام صالح اما الاقالة او الاستقالة”.

واعلن رئيس الجمهورية ، يوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء (أسعد العيداني) لرئاسة الحكومة المقبلة.(النهاية)