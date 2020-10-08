“قيامة عثمان” يتصدر التريند بعد إنطلاق الجزء الثاني

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر مسلسل “قيامة عثمان” أو “المؤسس عثمان” ، محرك البحث جوجل ، بعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون أي الحلقة الأولى للجزء الثاني من العمل مساء أمس.

وتم بث الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان بعد أن تم إيقاف الجزء الأول عند الحلقة 27 السابعة والعشرين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا ووقف تصوير المسلسل.

وشهدت الحلقة 28 العديد من المفاجآت التاريخية من العهد العثماني، من ضمنها رغبة عثمان إبن أرطغرل بن سليمان شاه في تأسيس الدولة العثمانية، وكان يتولى والده أرطغرل منصب أمير القبائل التركية، وتولى المنصب بعده إبنه عثمان بن أرطغرل، الذي شن العديد من الهجمات على الصلبيين وفتوحات القلاع مثل أبيه.

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة.

يعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته، وخاصة مع أبناء قبيلته.

أبطال المسلسل الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.

ويعرض المسلسل عبر قناة أي تي في التركية ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويعرض على قناة الفجر الجزائرية مترجم فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر ، و الساعة العاشرة بتوقيت مصر ، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر ان مسلسل المؤسس عثمان هو مسلسل تاريخي وحصد على نسبة مشاهدات ضخمة للغاية في كافة ربوع الوطن العربي ويتحدث المسلسل عن فترة تأسيس الدولة العثمانية ويأتي استكمالا لمسلسل قيامة أرطغرل الشهير والذي حقق نجاحاً غير مسبوق في الدراما التركية.

https://www.instagram.com/p/CGE9waYqaDl/?igshid=1x84p2ws3zxqf