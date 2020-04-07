قيادي كردي: موقفنا هو ألا نكون طرفاً في الصراع الشيعي بخصوص تشكيل الحكومة

المستقلة / متابعة /- أكد قيادي كردي، الثلاثاء، أن الكرد ليسوا طرفا بالجدل القائم داخل البيت الشيعي بخصوص تشكيل الحكومة.

وقال القيادي ووزير الهجرة والمهجرين السابق جاسم الجاف، إن “موقفنا هو ألا نكون طرفاً في الصراع الشيعي، وبالتالي فإننا ما زلنا ننتظر ما يمكن أن يتوافق عليه الشيعة أولاً”.

وأضاف أن “دخولنا في مفاوضات الآن مع المكلف بمثابة إقرار بأننا أصبحنا طرفاً، وهذا ما لا نريده ولن يحصل”، مبيناً أن “الكرد اليوم في حوار مع الطرفين؛ الرافضين للزرفي، والمؤيدين له، لكننا لم نتفاوض في ظل الجدل القائم داخل البيت الشيعي، لأننا نريد إما توافقاً بإجماع، وإما أغلبية واضحة”.

وكان قد قدم رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، بوقت سابق، مناهجه الحكومي إلى رئيئ البرلمان