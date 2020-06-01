قيادي في تحشيد يحذر من كارثة في ذي قار بسبب “الإهمال الحكومي”

(المستقلة).. حذر القيادي في تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد) كاظم ماجد من أن، “الاهمال الحكومي” قد يتسبب في “ضعف الاداء الصحي وقد يؤدي الى كارثة صحية تخرج الاوضاع عن السيطرة “.

وقال ماجد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “على الرغم من وقوع محافظة ذي قار في صدارة المناطق الجغرافية التي تعرضت وتتعرض لخطر الجائحة العالمية كورونا، الا ان التعاطي الحكومي في بغداد مع الحالات المتفاقمة في المحافظة يُعد الى الآن لا يتناسب مع شدة الوباء”.

أشار الى ما أكد عليه المتحدث في خلية الأزمة في المحافظة حيدر حنتوش بأن “ذي قار تنتظر نتائج (550) من العينات المتراكمة في بغداد، وان المنازل أصبحت مواقع للحجر الصحي لاكثر من (535) مشتبه به حجروا أنفسهم في منازلهم والذي يشكل خطرا على بقية أفراد عوائلهم، بعد أن اصبحت الردهات الخاصة بعزل المصابين عاجزة عن استيعاب الحالات المصابة بالفايروس أو المشتبه بها”.

وأكد أن “خطر الوباء قد امتد في بعض الحالات ليشمل أعضاء الكوادر الصحية أنفسهم خاصة مع عدم اكتمال وصول أجزاء الجهاز الخاص بالفحص رغم الوعود المتتالية لوزارة الصحة بإرسال بقية الأجزاء”.

وأشار الى أن “مثل هذا الاهمال الحكومي يتسبب في ضعف الاداء الصحي وقد يؤدي الى كارثة صحية تخرج الاوضاع عن السيطرة في مدينتنا الصابرة وعراقنا العزيز”.