قيادي عربي : يدعو العبادي لسحب مرشحيه من الانتخابات في كركوك

(المستقلة)… دعا القيادي العربي في محافظة كركوك عبد الرحمن منشد العاصي رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الى سحب مرشحيه من التنافس الانتخابي في المحافظة ضمانا لوحدة الصوت العربي وعدم تشتته، لافتا الى أن الاستجابة لهذا المطلب لا يقل عن قرار فرض القانون.

وقال العاصي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم “نطالب رئيس ائتلاف النصر ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بسحب مرشحيه من التنافس الانتخابي في المحافظة ضمانا لوحدة الصوت العربي وعدم تشتته”، لافتا الى أن “مطلبنا ليس رفضاً لائتلاف النصر بل دعماً لعدم تشتت أصوات مكون أساسي بهذه المحافطة المهمة، كما أن عرب كركوك ينتظرون من العبادي ان يكون داعماً للتحالف العربي الذي يعولون علية في لم شملهم وعدم تشتت اصواتهم”.

وأضاف، “لدينا الثقة بشخص رئيس الوزراء ووطنيته وقيادته بأن يستجيب لمطلب العرب بعد أصرار كتل بالنزول بكركوك رغم المناشدات الكثيرة، واغلب القوائم التي تواجدت في كركوك تعمل علي المكون العربي الذي ستضيع أصواته وتتشتت وتؤثر على نتائجه الطموحة، كما ان استجابتكم للمطلب لا يقل عن قرار فرض القانون”.

وكان العبادي زار خلال الايام القليلة الماضية محافظات نينوى واطلع عهلى سد الموصل، من ثم توجه الى محاظفتي السليمانية واربيل، فيا زار قبل هذا الوقت محافظات المثنى والديوانية والانبار وميسان للإعلان عن حملته الانتخابية.(النهاية)